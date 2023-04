A Lauro appuntamento goloso con la sagra dello “struffolo”

Sabato 29 aprile alle ore 19.30 a Lauro, in località Pignano, avrà luogo la Sagra dello Struffolo pignanese, un dolce tipico del borgo preparato secondo un’antica ricetta territoriale che lo rende, come testimonia la forma, differente dal classico struffolo napoletano.

Sarà inoltre possibile degustare presso gli stand gastronomici presenti, primi piatti a base di funghi porcini locali e panini. Il tutto “condito” da piacevole intrattenimento musicale.

L’evento è organizzato dal Circolo Ricreativo Caffè Napoli in collaborazione con la comunità pignanese e col patrocinio del Comune di Lauro.

Un’iniziativa per i più golosi ma anche un’occasione per uscire con la famiglia o con gli amici per iniziare a godere delle serate primaverili.