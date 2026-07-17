Lauro, altri due denunciati per i raid nella Certosa : recuperata parte rilevante della refurtiva

VALLO LAURO- Le indagini degli agenti

del Commissariato di P.S di Lauro, sugli autori dei raid all’interno della Certosa di San Giacomo non si sono fermate neppure ieri. Nuove perquisizioni e controlli che hanno consentito di recuperare ancora materiale, anche di valore artistico, asportato dalla struttura alle porte di Lauro che negli ultimi mesi è stata sistematicamente depredata. Dagli oggetti di valore storico agli utensili. Dalla struttura avevano portato via di tutto, persino posate e piatti, sdraio, sedie e quadri. Cosi nell’`ambito dell’ attività di polizia giudiziaria che ha gia portato all’ individuazione di diversi responsabili, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, gli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi anno deferito in stato di libertà due 50enni, entrambi residenti nel Vallo di Lauro per il reato di furto aggravato all’interno della Certosa di San Giacomo. Nella giornata di ieri, sono stati rinvenuti quadri, plafoniere e un vaso di rilevante interesse artistico e storico. L’attività esperita dai poliziotti del Commissariato di Lauro ha portato, fino ad ora, a tre arresti in flagranza di reato e tre denunciati.Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone denunciate sarà accertata solo all’esito del giudizio