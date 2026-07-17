La filosofia della musica indipendente: l’irpino Andrea Pinto in finale a Sanremo Rock & Trend Campania

Una presenza guidata dall’appartenenza al territorio, dalla filosofia della musica indipendente e della forza della sottrazione. Il cantautore, poeta e saggista avellinese Andrea Pinto annuncia la sua partecipazione alla finale regionale di Sanremo Rock & Trend Campania (concorrendo nella sezione Trend, dedicata alle proposte musicali più innovative, particolari e di ricerca), in programma questo sabato 18 luglio presso “La Buvette” del Santuario della Madonna della Stella a Rotondi (AV), luogo mistico sul Partenio da cui si domina l’intera Valle Caudina con lo sfondo del Taburno.

In netto contrasto rispetto alle classiche formazioni rock e ai muri di amplificatori dei gruppi in gara, Pinto salirà sul palco da solo: chitarra, testi taglienti, canzoni che non si dimenticano e l’impatto di una voce graffiata e viscerale. Si tratta di una scelta artisticamente radicale che mette al centro l’autenticità assoluta della performance solista e la statura di un vero poeta prestato alla musica, una dimensione lirica e profonda che lo distanzia nettamente dalle consuetudini commerciali e dagli altri progetti in cartellone. Per questa specifica e importante tappa, l’artista si presenta supportato e accompagnato dalla propria associazione, la Sonic Muse ETS.

Da sempre muovendosi all’interno di un circuito alternativo e distante dalle logiche commerciali del mainstream, Pinto propone un cantautorato poetico-filosofico, introspettivo e di impegno sociale, caratterizzato da testi profondi e di denuncia sia in italiano che in inglese. Laureato in Lingue e Letterature Straniere, l’artista unisce una solida attività musicale dal forte respiro internazionale — consolidata dal legame con la prestigiosa etichetta Moon Records con cui ha pubblicato tre album (Sub Rosa, Sogni d’Altro Tempo, Gloria Victis) e con cui sta ultimando il suo quarto disco — a una produzione artistica e letteraria unica nel suo genere.

Il suo percorso artistico è supportato dal MEI AudioCoop e dal circuito Radiocoop, che promuovono i singoli “Walk on My Own”, “L’ombra del vento” e “The Nowhere Man”. La sua canzone “Risveglio” è stata scelta come colonna sonora ufficiale di Irpinia Poetica 2025, confermando la sua vocazione a unire suoni e parole in contesti culturali di rilievo. Le sue composizioni hanno ottenuto riscontri globali, selezionate da operatori come Vodafone, Kyivstar e Lifecell.

In ambito letterario ha pubblicato tre sillogi poetiche: Senza titolo, tempo, senso e soluzione (Nulla Die Edizioni), Deserto di sale (Il Terebinto Edizioni) e Non arriva più l’estate (Edizioni Dialoghi). È in fase di pubblicazione il suo quarto libro, I miti oscuri del Natale(Nulla Die Edizioni), un saggio storico-folklorico in prosa e versi.

La scelta di salire sul palco di Sanremo Rock & Trend, in concomitanza con il prossimo lancio dei suoi nuovi brani nel circuito delle radio di settore, è legata strettamente alle sue radici irpine e alla volontà di valorizzare culturalmente la propria provincia.

“Vado a Rotondi esclusivamente perché si gioca in Irpinia“, dichiara Andrea Pinto. “Le logiche della competizione pura non mi appartengono e non mi interessano. Salgo su quel palco per portare la mia musica a ridosso di casa mia e per onorare il patrimonio culturale di questa bellissima provincia, che merita palcoscenici di rilievo nazionale.”

La serata del 18 luglio a Rotondi vedrà Pinto presentare la sua musica in una dimensione essenziale, cerebrale e potente. Sul palco campano, l’artista porterà la coerenza, l’autonomia, la graffiante verità della sua interpretazione e la pura forza della parola che contraddistinguono da sempre la sua produzione indipendente.