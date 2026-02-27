Lauro, acquista le scarpe di moda online ma viene truffata: due denunciati

LAURO- I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria due 30enni della provincia di Barletta per “truffa”. Nella circostanza, una donna del posto, volendo acquistare scarpe di moda, è stata attratta da un’offerta pubblicata su un noto sito di annunci, effettuando il pagamento di 60 euro. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la merce e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i due complici che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferito in stato di libertà per il reato di truffa.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita.