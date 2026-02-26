Ariano, detenuto accoltellato in carcere durante i passeggi: salvato dagli agenti

ARIANO IRPINO- Detenuto accoltellato durante i passeggi nel carcere di Ariano Irpino. A darne notizia la Segreteria Gau UILFP Polizia Penitenziaria Ariano Irpino, che in una nota ha riferito come: “In data odierna nella CC Ariano Irpino un detenuto appartenente al reparto comuni del vecchio padiglione sembrerebbe che, a seguito di una colluttazione tra più detenuti, sia stato accoltellato ai passeggi. Solo grazie all’immediato intervento degli Agenti di Polizia Penitenziaria che ha evitato un epilogo peggiore, il soggetto è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso ed è tutt’ora monitorato in condizioni stabili. In corso le indagini della Polizia Penitenziaria per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili”. L’organizzazione sindacale ha anche sottolineato come: “Sovraffollamento, risse, rese dei conti, detenuti armati, suicidi, aggressioni al personale sono solo alcuni dei segnali evidenti che le carceri stanno implodendo e, nel mentre, si assiste al tracollo più volte denunciato da questa Organizzazione Sindacale, in un clima di insicurezza che mette a rischio chi deve scontare la pena e chi è chiamato a mantenere l’ordine nella struttura.Servono provvedimenti deflattivi della popolazione detenuta, un potenziamento dell’organico di Polizia Penitenziaria finalizzato a garantire un cambio di rotta e l’incolumità di chi tra le mura carcerarie quotidianamente vi opera e di chi sta scontando una pena”.