Laura Nargi incontra la città: sabato e domenica gazebo lungo Corso Vittorio Emanuele.

“Torno ad illustrare pubblicamente i punti del nostro programma di sviluppo concreto e sostenibile per Avellino – afferma la candidata della coalizione civica -. Per parlare di temi e di soluzioni. Per raccogliere istanze ed esigenze. Per confrontarmi con chi vive e lavora in città”.

Appuntamento sabato e domenica con il gazebo a Corso Vittorio Emanuele dalle ore 19:00.