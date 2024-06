Domani la festa di Pacia per la vittoria. Aschettino: pronti a governare

“Giusto il tempo di festeggiare la vittoria, poi al Comune per lavorare per il bene della comunità”. Così il vicesindaco in pectore Carmine Aschettino in vista dei festeggiamenti della vittoria elettorale della lista “Uniti per Moschiano” con Sergio Pacia sindaco, che si terranno domani al centro storico dalle 19,30 in poi. “La maggioranza del popolo ci ha scelti – afferma Aschettino – e siamo pronti a governare. Siamo un gruppo forte, unito e compatto: c’è grande entusiasmo tra noi, bisogna solo rimboccarci le maniche al fine di rendere Moschiano un paese migliore”. Aschettino, primo degli eletti con 116 voti, aggiunge: “Giusto il tempo di festeggiare la vittoria elettorale al centro storico in questo fine settimana, dopodiché priorità assoluta ai nostri cittadini e al benessere della comunità”. In programma domani 15 giugno un corteo a piedi che si muoverà festoso per tutto il paese con raduno alle 19,30 nello slargo dell’ex clinica “Parco degli ulivi”. Seguirà alle 21 la “Festa della vittoria” in piazza IV Novembre con dj set, buffet e mega torta a chiusura serata. Prevista la presenza del neo primo cittadino Sergio Pacia con il suo staff e tutti i consiglieri eletti e non eletti. Parteciperanno vari sindaci del Vallo, il consigliere provinciale Pino Graziano con il capo gabinetto della Provincia Franco Addeo e diversi esponenti politici irpini. Per il piano sicurezza festeggiamenti è stata richiesta la collaborazione della Guardia agroforestale.