Laura Nargi apre la campagna elettorale con un video sui social

Lo stile della candidata sindaca per la città di Avellino è quello “festiano”, grande sicurezza con un pizzico anche di spavalderia. Tutto molto ben studiato dal look semplice ma deciso con il giacchino in pelle, allo sfondo, all’aperto, in un giardino, davanti ad un grande cespuglio di rose rosse.

Faccio politica nelle istituzioni dal 2013 e nella scorsa consiliatura sono stata Vicesindaco. Insomma, non sono proprio una sprovveduta come qualcuno vuole farvi credere. In questi 5 anni ho lavorato con impegno e dedizione per restituire alla nostra città una chiara identità, attraverso azioni concrete che hanno permesso ad Avellino di risollevarsi, di ri-acquistare dignità e consapevolezza del proprio ruolo. Adesso mi candido alla carica di Sindaco con un progetto Amministrativo per migliorare ulteriormente la vita, le aspettative e le opportunità di chi abita e lavora ad Avellino. A chi pensa che io non possa avere idee e visione, forza e cuore per realizzarle, dico che non conosce la determinazione, il coraggio e le capacità di noi donne. Avellino è al centro del mio progetto di vita. E’ qui che parte la mia storia ed è qui che immagino il mio futuro”.