IIA, Rotondi annuncia convocazione al Mimit per martedì

“Ringrazio il ministro Urso e la sottosegretaria Bergamotto per aver accolto la richiesta mia (e non solo mia) di anticipare con la massima urgenza il tavolo di confronto con le parti sociali sulla delicata vertenza Industria Italiana Autobus”. Così l’onorevole Gianfranco Rotodi in una nota diramata alla sampa.

“I lavoratori – prosegue il deputato – hanno diritto di conoscere dalla viva voce del Governo il quadro reale della situazione, oltre il chiacchiericcio e la speculazione elettorale.

Il sottosegretario Fausta Bergamotto, sentito il ministro Adolfo Urso, convocherà nelle prossime ore un tavolo per la giornata di martedì 14 maggio al Mimit su Industria Italiana Autobus e sul relativo processo di cessione della società, a cui saranno invitati a partecipare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e Invitalia”, conclude Gianfranco Rotondi.