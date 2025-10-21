L’Attrice Premio Oscar Marisa Tomei e le sue radici irpine: Atripalda protagonista in “Dream of Italy”

È disponibile su YouTube la puntata del celebre programma televisivo americano Dream of Italy dedicata alla visita dell’attrice Premio Oscar Marisa Tomei, tornata nel 2022 ad Atripalda per riscoprire le proprie radici familiari nella cittadina del Sabato.

Nel documentario, l’attrice si immerge tra le strade del centro storico, accolta con calore, alla ricerca dei luoghi legati alla storia dei suoi antenati. Tra momenti di commozione e sorrisi spontanei, Tomei racconta il suo legame con l’Italia e l’emozione di riscoprire le proprie origini.

Uno dei passaggi più toccanti dell’episodio mostra l’attrice mentre riceve i certificati di nascita e di battesimo dei bisnonni Sabino Preziosi e Filomena Biondo, entrambi nativi di Atripalda. Un momento di profonda emozione che sigilla idealmente il legame tra la star hollywoodiana e la terra dei suoi avi.

L’episodio, trasmesso per il pubblico statunitense e ora visibile su YouTube, regala un ritratto autentico di Atripalda, delle sue tradizioni e dell’ospitalità che la contraddistingue, contribuendo a valorizzare l’immagine della città e dell’intera Irpinia a livello internazionale.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo, che ha dichiarato: “La presenza di Atripalda in un programma come Dream of Italy rappresenta un’occasione unica di visibilità. L’esperienza di Marisa Tomei dimostra come le nostre radici siano un legame indissolubile che attraversa i confini e il tempo. È motivo di orgoglio vedere la nostra città riconosciuta come parte di una storia che emoziona e unisce.”