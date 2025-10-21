Atripalda, aggredisce e minaccia i Carabinieri: obbligo di firma per un trentunenne

ATRIPALDA- “Anche ieri mi avete fermato, io me ne vado”. Avrebbe detto questo ai Carabinieri che nonostante gli avessero intimato l’alt sono stati costretti ad inseguirlo un trentunenne di Atripalda G.V già noto alle forze dell’ordine, che alla fine del movimentato controllo e’ stato tratto in arresto (domiciliari ndr) per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, i Carabinieri della Stazione di Atripalda. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella cittadina della Valle del Sabato, quando i due militari, dopo aver intercettato la Lancıa Y lo avevano seguito intimando più volte con la paletta d’ ordinanza e lo avevano bloccato. Dopo aver pronunciato la frase, aveva anche strattonato con violenza uno dei due militari e anche aggredito l’altro militare intervenuto in ausilo al collega, colpendolo con calci pugni e aveva anche minacciato uno dei due militari: “Appena ti trovo ti sparo in bocca”. Accusato anche di lesioni ai due militari. Questa mattina il trentunenne, assistito dal penalista Rolando Iorio e’ comparso davanti al giudice monocratico per il processo per direttissima. La Procura ha chiesto la conferma dei domiciliari, la difesa ha chiesto i termini per definire il processo e l’attenuazione della misura. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma per il trentunenne. A fine novembre il processo.