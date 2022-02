L’associazione metapolitica “Primavera Meridionale” apre circolo a Roma

Mercoledì 2 Marzo, alle ore 18 e 30, presso il ristorante “Trattoria da Luigi” in piazza Cesarini Sforza 23 a Roma, verrà presentato il primo circolo territoriale romano dell’associazione metapolitica “Primavera Meridionale”.

L’iniziativa organizzata da un gruppo di promotori di Primavera Meridionale della Capitale, coordinati dagli avvocati Luca Petrella e Riccardo Segamonti , vedrà, tra gli altri, gli interventi del fondatore Sabino Morano e del professor Sergio Barile.

Continua quindi l’azione di capillare radicamento di Primavera Meridionale su tutto il centro-sud, già annunciata infatti, per le prossime settimane, la nascita di nuovi circoli nelle province di Napoli, Caserta, Cosenza e Foggia.

Primavera Meridionale è una “aggregazione intellettuale organizzata”, nasce per tentare di fare quello che l’aria politico-culturale di centro destra non ha mai fatto, intende creare una struttura capace di sviluppare profonde riflessioni su un presente incerto privo di direttrici politiche piuttosto che di riferimenti morali, vuole essere un’organizzazione in grado di interloquire con le categorie, con le posizioni non rappresentate, rielaborando di queste, le istanze più genuine per trasformarle in proposte da imporre al dibattito pubblico Nazionale.

L’attuale realtà storica è estremamente complessa, cercare di semplificare sempre a tutti i costi, come troppo spesso hanno fatto le campagne di comunicazione dei partiti, può anche essere elettoralmente efficace ma non serve ad affrontare seriamente le problematiche reali.

Primavera Meridionale nasce per per essere un laboratorio di pensiero che preceda l’azione politica.

Primavera perchè questa organizzazione intende adoperarsi per poter sperare in un nuovo ciclo di rigenerazione della nostra società, meridionale perchè è proprio dal meridione, il luogo in cui è ormai più palese e chiaro il disastro generato dal nuovo modello economico finanziarizzato, che può e deve ripartire un’idea alternativa.

La nascita del primo circolo territoriale di Roma rappresenta un altro importante mattone per la costruzione di questo nuovo grande edificio di libertà