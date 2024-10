L’Arcivescovo Cascio visita il Nucleo Carabinieri Forestale di Lioni

L’Arcivescovo Pasquale Cascio, all’Interno della Visita Pastorale nella comunità di Lioni, ha visitato anche la sede del Nucleo Carabinieri Forestale. Il Nucleo estende la sua tutela su otto comuni dell’Alta Irpinia. Era presente anche il Colonnello Nicola Clemente, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale Avellino, che ha accolto il prelato e illustrato la situazione sia a livello locale che provinciale.

Mons. Cascio ha espresso il proprio ringraziamento per il servizio svolto a favore di tutta la comunità. Inoltre, ha sollevato la sempre maggiore urgenza della presenza della Forestale per le varie difficoltà che anche questa zona incontra e per realizzare una custodia effettiva del creato, oltre alla tutela da truffe e sofisticazioni dei prodotti di qualità dell’intero territorio. L’incontro, vissuto in pieno spirito di cordialità e rispetto reciproco dei ruoli, si è conclusa con la consegna di un dono, simbolo dell’Arma, all’Arcivescovo Pasquale Cascio.