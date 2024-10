Ladri in azione a Calabritto, almeno cinque le abitazioni prese di mira

Ladri in azione a Calabritto. Dopo i furti avvenuti cinque giorni fa, ieri sera un secondo raid. Almeno cinque le abitazioni prese di mira tra i rioni di Lucina, Serra, Bralia/Piedelmonte e San Mauro/Castruzzo. I frame si riferiscono ad una delle abitazioni oggetto dei raid. Indagini dei carabinieri intervenuti sul posto.

I cittadini esprimono preoccupazione. Alcuni si stanno organizzando con ronde fai da te. ‘’Temiamo altre scorribande e chiedono un potenziamento della sicurezza sul territorio, almeno nei punti strategici per evitare di trascorrere altre notti insonni come quelle di questi giorni. Era da tempo che non si registrava una emergenza a questi livelli a Calabritto’’, afferma un gruppo di cittadini che ieri sera ha monitorato il territorio con delle ronde fino a tarda notte.

Frame pubblicati dal giornale locale ‘Lu Bannaiuolu’ sui canali social.