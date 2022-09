Lara Citro e Vittorio Guerriero finalmente sposi: la coppia, unitasi già civilmente il 24 aprile 2021, ha finalmente potuto celebrare il proprio matrimonio anche in chiesa.

Prima il Covid, poi la nascita prematura della piccola Nicole ha fatto rimandare più volte la cerimonia. Alla fine tutto è andato per il meglio e a gioire, insieme a parenti e amici, è stata anche la piccola di pochi mesi, che ha potuto essere presente in questo giorno così speciale per i propri genitori.