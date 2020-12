Attualità L’annuncio di Ghemon: “Sarò al Festival di Sanremo 2021” 18 Dicembre 2020

L’artista avellinese Ghemon annuncia su Facebook la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo: “E allora, finalmente si può dire: sarò a Sanremo 2021!!!!!!!!!!Sono felice, felice, felicissimo. La canzone si chiama “Momento Perfetto”, scritta da me e composta insieme a @simonsaysoudo @giuseppeseccia.lokibeats @danieleraciti. Ci saranno tantissime altre cose da svelare, ma per adesso festeggio questa notizia.Musicalmente amo tanto variare, ma cosa vi dovete aspettare stavolta? Beh, io direi che il brano è un misto di generi: c’è dentro la techno, il goth-metal, una spolverata di country bluegrass, ma anche echi alla musica lounge che sentite in sottofondo negli ascensori degli alberghi. No, quest’ultima parte non é vera, ma mi sto immaginando la vostra faccia mentre leggete e sto molto ridendo. State ridendo anche voi, adesso, lo so. Come fate a non tifare per me?”