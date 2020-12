Politica Criminalità, Sibilia (M5S): “Truffe sentimentali online più odiose in periodo di restrizioni da Covid, bene la GDF” 18 Dicembre 2020

Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

“Grande operazione della Guardia di Finanza di Torino che ha individuato un gruppo di criminali dediti alle truffe online che gestivano un giro di milioni di euro riversati in attività di riciclaggio transazionale, con 15 arresti e 50 denunce. Oltre 30 mila le transazioni finanziarie e 200 le operazioni sospette in 22 paesi individuate dai militari della Gdf. Numeri importanti frutto di odiose truffe sentimentali ed informatiche che avevano come vittime cittadini ed aziende.

Le organizzazioni criminali transnazionali, in questi anni, hanno fatto dei sentimenti un business simile, come introiti, a quello del traffico di stupefacenti, coinvolgendo però spesso il patrimonio personale di ignari cittadini “pescati” dagli “scammers” prevalentemente tra i soggetti più fragili. Sradicare una simile organizzazione, in un periodo come questo, in cui le restrizioni dovute al Covid19 incrementano l’uso delle comunicazioni a distanza, rappresenta un sollievo per tutti. Un impegno, quello degli uomini dello Stato, che non ha mai sosta. Complimenti alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza per l’importante risultato!”.