“L’ammore è femmena”: il nuovo singolo di Antonio Scafuri anticipa l’album in uscita

Antonio Scafuri, classe 1991, è un cantautore che rappresenta un perfetto connubio tra la tradizione musicale napoletana e le influenze più moderne. Cresciuto tra Napoli e l’Irpinia, la sua musica riflette questo dualismo, un equilibrio che si traduce in un suono unico, in cui si fondono la passione della terra partenopea con le sonorità più sperimentali.

Nel corso della sua carriera, Scafuri ha aperto concerti per nomi importanti della scena musicale italiana come Nesli, Foja, Senese, Gragnaniello, La Maschera e Clementino, consolidando la sua presenza sulla scena musicale.

Il suo ultimo singolo, L’ammore è femmena, anticipa l’uscita del suo primo album, Scusate il ritardo, che sarà disponibile a partire da marzo 2025. Con L’ammore è femmena, Scafuri ci regala una poesia in musica che racconta l’amore in una maniera del tutto originale e suggestiva. Il brano esplora il lato più intimo e profondo del sentimento, facendo leva sulla bellezza semplice ma potente dei gesti e degli sguardi, che parlano più delle parole. È un amore che non ha bisogno di essere spiegato, ma che si sente, si vive, e che resta nel cuore di chi lo ascolta. Il ritornello, L’ammore è femmena e te guarda senza parla’, L’ammore è femmena cerca sule a verità, incarna la riflessione profonda dell’artista su un sentimento che non cerca conferme e che, pur nella sua potenza, rimane enigmatico e misterioso.