Grottaminarda pulita grazie alla collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile Ambientale e del Progetto Gol

L’area urbana di Grottaminarda finalmente pulita grazie ai “rinforzi” arrivati dal Servizio Civile Ambientale e dal Progetto Gol; la manutenzione ora prosegue sul resto del territorio interessando periferie e zone rurali.

«Ringraziamo i ragazzi del Servizio Civile Ambientale ed i ragazzi del Progetto Gol dedicato al verde pubblico. Stanno dimostrando impegno encomiabile, capacità e competenza, un supporto valido alla Squadra comunale di Manutenzione. Grazie a questa collaborazione finalmente possiamo vedere Grottaminarda pulita – afferma il Vicesindaco Antonio Vitale, delegato all’Ambiente e alla Manutenzione – L’idea è quella di rendere la nostra cittadina una “piccola Svizzera” dal punto di vista della pulizia.

Grazie al grande lavoro che stanno svolgendo possiamo programmare interventi di manutenzione, in parte già avviati, per tutte le zone periferiche ed extraurbane. Ogni Rione verrà costantemente attenzionato con pulizia marciapiedi, cunette e sfalcio d’erba. Grottaminarda è un paese non facile da tenere pulito poiché di grande passaggio, ogni giorno circolano tantissime persone quindi si sporca facilmente, ma con questa squadra di volenterosi ce la possiamo fare.

Ci tengo però a lanciare – conclude Vitale – un messaggio forte a tutti i cittadini: l’igiene e la pulizia di un paese dipendono soprattutto dal senso civico di ognuno di noi, facciamo la nostra parte!».