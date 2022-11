L’allerta “arancione” fa chiudere le scuole: non solo Avellino, ecco l’elenco in Irpinia e Campania

Allerta meteo arancione sulla Campania. Dopo l’ordinanza del sindaco di Avellino Gianluca Festa, che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 22 novembre, anche in diversi altri comuni irpini si sta procedendo con la medesima decisione.

Scuole chiuse a Chiusano San Domenico, come deciso dal primo cittadino Carmine De Angelis. Stessa cosa anche a Solofra, Montoro, Montemarano, Cervinara, Lauro, Forino, Aiello del Sabato, Montella, Nusco, Bagnoli Irpino, Mugnano del Cardinale e Monteforte.

Medesimo provvedimento è stato preso anche in tantissimi comuni campani, a partire dalle città Benevento, a Caserta e a Salerno. Allerta particolarmente alta in Cilento dove sabato scorso una bomba d’acqua si è abbattuta su Agropoli e Castellabate causando ingenti danni, in entrambi i comuni le scuole restano chiuse.