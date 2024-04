L’Alberghiero Rossi Doria vince la finale nazionale dell’Agrichef Festival

L’Istituto Alberghiero Rossi Doria di Avellino vince in rappresentanza della regione Campania e della CIA agricoltori Campania la finale nazionale dell’Agrichef Festival tenutasi a Roma.

L’evento itinerante, arrivato alla sua VI edizione e promosso da Turismo Verde, l’Associazione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani che valorizza i piatti tipici della tradizione contadina, ha visto la partecipazione di numerosi istituti che si sono sfidati ai fornelli a suon di ricette regionali rivisitate in chiave innovativa.

Ad aggiudicarsi il podio 2024, il piatto “Agnello glassato alla mela annurca Igp” presentato dalla studentessa Gaia Marianna Imbimbo, dallo studente Francesco Pio Freda e dal prof. Domenico Cavallaro dell’Istituto “Manlio Rossi-Doria” di Avellino in collaborazione con l’Agriturismo “Torre a Oriente” di Torrecuso dell’Agrichef Patrizia Iannella.

Un trionfo di sapori e saperi sui quali è stata invitata a esprimersi una giuria di esperti, chef e critici gastronomici, oltre a giornalisti di fama nazionale, food blogger, rappresentanti di associazioni di settore ed istituzioni locali.

La partecipazione a contest del genere, al di là della vittoria ottenuta, non fa altro che aggiungere nuovi stimoli alla comunità scolastica dell’Ipseoa Rossi Doria di Avellino, sempre protesa a portare avanti con determinazione una politica di collaborazione e di stretta sinergia con il mondo del lavoro, dell’alta formazione e degli enti e delle associazioni locali e nazionali, per garantire alle proprie studentesse e ai propri studenti, attraverso il confronto e la condivisione di esperienza importanti come questa, un percorso formativo di valore e altamente professionalizzante.