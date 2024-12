L’affondo di Genovese in aula: chiedo scusa alla città per aver chiesto di sostenere Laura Nargi

AVELLINO- “Chiedo scusa alla città per avere commesso un errore gravissimo: aver chiesto di votare Laura Nargi”. Il capogruppo del “Patto Civico” Rino Genovese ha chiuso cosi’ un durissimo intervento nel corso del dibattito inserito all’ordine del giorno del consiglio comunale che è ancora in corso ad Avellino. La certificazione della fine dell’alleanza in realtà mai scattata e ai gruppi che smentivano l’ esistenza di una crisi politica ha ricordato: ” Voi state spaccando una maggioranza che ha votato le linee programmatiche e dite che non c’è una crisi politica?”. Non che l’incipit sia stato meno tenero: “Laura Nargi, che grande delusione: umana e politica” ha esordito cosi Genovese. Spiegando di avere “il dovere di chiarire la verità nei confronti di quella parte importantissima della società che si è impegnata in modo determinante per farvi vincere. Ho condiviso un sogno con i miei amici, riunire tutte le forze civiche. Laura hai rovinato tutto. Potevi resistere all’ arroganza del potere per realizzare il sogno di una citta’ coesa. Hai preferito riportare Avellino in una oligarchia, anzi una dittatura. Ingrata e scorretta. Siete il frutto di una legge elettorale, ognuno di noi non è maggioranza. Avete sprecato una occasione storica: una coesione politica e amministrativa. Non hai avuto il coraggio di sfidare gli eventi.