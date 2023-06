Ladro svaligia la cassa di una struttura alberghiera di Mercogliano

Mercogliano – Ancora un raid dei ladri in Irpinia.

Stavolta sarebbe entrato in azione un malvivente solitario (anche se non si può escludere la presenza di complici o “pali” nella zona) che, a volto travisato, ha ripulito la cassa di una nota struttura alberghiera della cittadina alle porte del capoluogo. Il bottino si dovrebbe aggirare intorno a qualche migliaia di euro, come avviene in questi casi è ancora in corso di quantificazione.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Avellino, che stanno cercando tracce utili per giungere all’identificazione del malvivente.