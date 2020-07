Ladri in azione a Mercogliano

di AnFan – Ladri in azione nella notte a Mercogliano. I criminali hanno preso di mira in una villetta di via San Nicola, ma sono stati notati e messi in fuga dai residenti. Immediata è partita la chiamata alle forze dell’ordine che si sono messe sulle tracce dei criminali. I topi d’appartamento sono scappati in direzione di Torrette di Mercogliano. Alcune pattuglie dei carabinieri sono intervenute in via San Nicola.

Qualche giorno fa i ladri avevano colpito, sempre in Irpinia, a Montemiletto. Il bottino è stato piuttosto ricco: i criminali avevano portato via oggetti in oro e contanti, agendo con i proprietari all’interno dell’abitazione.