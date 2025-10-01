Ladri di biciclette (elettriche) e monopattini: in tre finiscono a processo

AVELLINO- Il tentativo di furto di una bicicletta elettrica, bloccata con una catena (che avevano tagliato con una tronchese), fallito solo per l’ intervento di una persona che li aveva bloccati, il furto, stavolta avvenuto, di due monopattini elettrici parcheggiati lungo il Corso di Avellino mentre i proprietari erano all’ interno di un negozio e quello sempre avvenuto all’interno dell’atrio di un condominio di Via Mancini, dove avevano portato via una bici elettrica che era legata al vano scale dell’atrio del condominio. Sono gli episodi di furto e tentato furto aggravato avvenuti nell’agosto del 2023 per cui la Procura di Avellino aveva chiesto il processo nei confronti di tre indagati, un sessantanovenne di Montemiletto, già noto alle forze dell’ordine, un trentaseienne di Monteforte Irpino ed un ventenne della città capoluogo. Tutti avvenuti nell’agosto del 2023. Il pm della Procura della Repubblica di Avellino Antonella Salvatore aveva firmato nei confronti dei tre indagati un decreto di citazione diretta a giudizio. Per i tre, difesi dagli avvocati Rolando Iorio e Francesco Pecchia, al termine dell’udienza predibattimentale davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Sonia Matarazzo, arriva il rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Michela Eligiato. La prima udienza e’ fissata per il 2 aprile prossimo. Per uno degli indagati contestato anche il possesso di un oggetto atto ad offendere, un tirapugni, di cui non aveva spiegato la provenienza. Uno dei capi di imputazione però potrebbe essere stralciato per la remissione della querela.