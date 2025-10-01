Aggressione al vicesindaco di Rotondi: finisce ai domiciliari uno degli autori

ROTONDI- Finisce agli arresti domiciliari uno dei due aggressori del vicesindaco di Rotondi Bartolomeo Esposito, avvenuta lo scorso 12 luglio all’interno di un bar del comune caudino. Nel pomeriggio gli agenti del locale Commissariato di Ps di Cervinara hanno eseguito la misura cautelare nei confronti di Luigi Cuozzo. La misura cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica . L indagato e’ difeso dall’ avvocato Stefano Melisi, che ha gia’ preannunciato istanza di annullamento al Tribunale del Riesame

Gli agenti idel Commissariato di Cervinara avevano già notificato ai due aggressori i provvedimenti D.Ac.Ur. (divieto di accesso alle aree urbane).