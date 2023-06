Ladri in azione ad Ariano Irpino: svaligiate tre case di Orneta

Banda di ladri in azione in località Orneta, contrada di Ariano Irpino a confine con il territorio di Grottaminarda già preso di mira in questi giorni con diversi tentati furti ma soprattutto con una violenta rapina a mano armata.

In questo caso un “modus operandi” del tutto diverso, i ladri non hanno rischiato più di tanto e si sono intrufolati nelle abitazioni, tutte nel centro abitato nei pressi della chiesa, mentre le famiglie erano assenti. Tre i colpi messi a segno. Hanno preso oro e soldi, in una delle case “visitate” scardinata anche la cassaforte, dunque hanno avuto tutto il tempo di agire e di mettere le abitazioni a soqquadro per portare via il miglior bottino.

Colpi, evidentemente, ben studiati: i ladri conoscevano le abitudini ed i movimenti delle persone, probabile la presenza di un basista. L’ultimo furto è avvenuto intorno all’una mentre il proprietario era a casa di un parente ammalato.

Quando la voce degli avvenuti furti si è diffusa nella contrada, si è creato grande allarme ed alcuni residenti hanno fatto ronde fino all’alba per difendere le altre case.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che hanno avviato le indagini.