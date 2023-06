Giro di vite sulle truffe informatiche: 8 misure cautelari

La frode informatica è sempre più diffusa visto l’utilizzo oramai quotidiano che si fa dei dispositivi elettronici e degli acquisti on-line. Una banda dedita a questo tipo di reato è stata sgominata dalle forze dell’ordine grazie ad un’attenta operazione d’indagine.

Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno eseguendo, nelle province di Avellino, Salerno e Napoli, 8 misure cautelari.

I provvedimenti sono stati disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere dedita a truffe informatiche.