Ladri “acrobati” in azione a Lauro, appartamento nel mirino in Piazza

LAURO- Un furto tentato e uno messo a segno in poche ore a Lauro. In azione una batteria di ladri “acrobati”, che hanno raggiunto il loro obiettivo al terzo piano di una palazzina in Via Municipio, nel centro del comune del Vallo.

I malviventi molto probabilmente hanno approfittato dell’accesso posteriore della struttura, raggiungendo e mettendo completamente a soqquadro l’appartamento. Il bottino del raid non è ancora stato quantificato, ma nel mirino come sempre c’è in particolare l’oro.

Sul furto stanno indagando gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del vicequestore Iannuzzi.

A quanto pare, anche dalla tecnica di bloccare gli accessi alle abitazioni prese di mira, come avvenuto in un altro colpo messo a segno a poca distanza sempre dal centro del paese, potrebbe trattarsi della stessa “batteria” di malviventi. Ma le indagini degli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi sono in corso.

Potrebbero rivelarsi fondamentali in tal senso le immagini del sistema di videosorveglianza attivo nel territorio.

Un altro raid sarebbe stato tentato sempre nella giornata di ieri nella frazione Fontenovella. In questo caso però i malviventi non sarebbero riusciti a mettere a segno la loro azione criminosa.