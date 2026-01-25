Laceno, nuovo punto logistico per il soccorso nel Parco dei Monti Picentini

Quest’oggi una delegazione del CNSAS Campania ha incontrato a Laceno l’amministrazione comunale di Bagnoli Irpino (Av) per esprimere il proprio ringraziamento per la concessione di un locale, adiacente al servizio di sorveglianza medica, all’interno del Museo dell’Ambiente e del Territorio “Rotonda”.
La struttura rappresenta un punto logistico di fondamentale importanza per il coordinamento degli interventi di soccorso nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, contribuendo a rafforzare l’efficacia e la tempestività delle operazioni a tutela della sicurezza del territorio e dei frequentatori dell’area.