Allerta meteo gialla prorogata in Campania

Da
Redazione online
-
0
415
Meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio l’avviso di allerta meteo di colore giallo attualmente in vigore. L’allerta riguarda la Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), la Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), la Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e la Zona 8 (Basso Cilento).

Sono previste precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio, puntualmente di moderata intensità. L’allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato: possibili allagamenti, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con conseguenti inondazioni, nonché caduta di massi e frane in aree caratterizzate da fragilità dei suoli.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di attivare o mantenere operativi i Centri Operativi Comunali e di adottare tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie a prevenire fenomeni legati al dissesto idrogeologico. Si invita inoltre la popolazione a prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale.