Lacedonia investe nello sport: martedì l’inaugurazione del nuovo campo da tennis

L’Amministrazione comunale di Lacedonia annuncia con soddisfazione l’inaugurazione del nuovo campo da tennis, che si terrà martedì 5 agosto alle ore 18:00 nel rione Michele Bianchi. Un ulteriore passo avanti nella valorizzazione delle strutture sportive locali, nell’ottica di promuovere benessere, salute e socialità tra i cittadini.

Il campo da tennis rappresenta una delle tappe di un più ampio progetto di riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi, che ha già visto la realizzazione di:

un campo polivalente per basket e pallavolo;

due aree workout all’aperto;

un terzo spazio workout attualmente in fase di costruzione.

A breve inizieranno anche i lavori per la riqualificazione del campo da bocce, mentre è già stata completata la sistemazione esterna del campo da calcio in erba sintetica.

«Investire nello sport – afferma l’Amministrazione – significa investire in salute, benessere e comunità. Vogliamo offrire a tutte le fasce d’età spazi moderni, sicuri e inclusivi per praticare attività fisica e vivere momenti di aggregazione.»

L’appuntamento per l’inaugurazione è aperto a tutti i cittadini. Un’occasione per celebrare insieme un nuovo traguardo per lo sport a Lacedonia.