Boom di presenze a Villa Amendola

Il Primo weekend di Agosto, che ha visto l’apertura straordinaria del Museo Civico di Avellino, ha registrato uno straordinario afflusso di visitatori per il Polo Museale del Capoluogo Irpino. Le due visite guidate gratuite alle sale del Museo, curate dallo Storico dell’Arte Alberto Iandoli, Responsabile Conservatore dell’esposizione permanente di Via Due Principati, hanno visto la partecipazione di tanti avellinesi e non che hanno avuto modo di conoscere, dalla voce diretta di chi il museo di Villa Amendola lo ha creato, il dinamico Alberto Iandoli, storico dipendente degli Uffici alla Cultura di Piazza del Popolo, quanto custodisce il Settecentesco edificio di via Due Principati, e al contempo di apprendere, dallo studioso avellinese, nei dettagli, le finalità del Progetto “Per un Museo in Luce”, promosso dal II Settore Politiche Europee, Cultura e Turismo del Comune di Avellino, guidato dal Dirigente Francesco Tolino, e realizzato con il contributo della Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo – Unità Operativa Dirigenziale 01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche”, che si prefigge la promozione del patrimonio del Museo Civico di Villa Amendola.

Buona la Prima del Progetto “Per un Museo in Luce” ! Appuntamento dunque al prossimo 16 Agosto, per la seconda apertura straordinaria del Polo Museale Avellinese, in cui sarà possibile visitare, guidati sempre dallo Storico dell’Arte Alberto Iandoli, il percorso museale che racconta quattro secoli di storia avellinese, compresi in arco temporale che va dall’inizio del governo feudale di Avellino da parte della principesca famiglia Caracciolo, ovvero dalla fine del XVI secolo, a tutto il ‘900.

Anche per il secondo appuntamento di “Per un Museo in Luce”, il prossimo 16 Agosto, le visite guidate al Polo Museale di Villa Amendola saranno organizzate in due turni, il primo turno, con inizio alle ore 17,00, e il secondo turno, con inizio alle ore 18,30.