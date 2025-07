La Ztl serale sarà attiva nel Centro Storico dal mercoledì alla domenica

In attesa dell’attivazione dei varchi elettronici, il Comune di Avellino estende l’efficacia dei divieti di circolazione nella zona a traffico limitato del centro storico. Con una nuova ordinanza si stabilisce che a partire dal 16 luglio 2025, la Ztl sarà attiva anche durante la settimana, e non più solo nei fine settimana. Nel dettaglio, il divieto di circolazione sarà in vigore dal mercoledì alla domenica, dalle ore 20:30 all’1:00 del giorno successivo, fino alla data di attivazione dei varchi elettronici, che sarà comunicata successivamente con apposito provvedimento.

Le strade interessate dal provvedimento, delimitate da varchi idoneamente segnalati, sono le seguenti:

Rampa San Modestino, intersezione Via San Francesco Saverio

Via Conservatorio delle Oblate

Via Nappi

Via Chiesa Conservatorio

Via Episcopio (invariato)

Largo Triggio (invariato)

Corso Umberto I / Via Sant’Antonio Abate (invariato)

Fanno eccezione residenti e soggetti autorizzati, che potranno continuare ad accedere all’area.

Restano inoltre confermate le precedenti disposizioni per Via Chiesa Conservatorio, tra cui: