Bilancio, Rocchetta dice “sì”. Nargi almeno a quota 14

Dopo il “no” ufficializzato dal capogruppo del Patto Civico, Rino Genovese, e il “nì” del consigliere dem Ettore Iacovacci, il consigliere comunale Gerardo Rocchetta – eletto con “Siamo Avellino” e poi passato in quota “W la Libertà” – ha annunciato la sua indipendenza in Consiglio e il voto favorevole al Rendiconto 2024, atteso in aula giovedì 17 luglio.

Ora la sindaca Laura Nargi può contare su 14 voti certi, ancora sotto la soglia dei 17 necessari per evitare la fine anticipata del mandato. Tuttavia, restano aperti spiragli: l’incertezza di Iacovacci e l’eventualità di assenze tra i banchi della pubblica assise potrebbero abbassare il quorum e aprire la strada al ribaltone. La partita, dunque, è ancora tutta da giocare.