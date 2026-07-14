La XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali consegna pergamena all’Assessore Cipriano

Questa mattinala XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali – Intergruppo Parlamentare Sviluppo sud aree fragili e isole minori ha consegnato una pergamena di riconoscimento all’Assessore alla Cultura del Comune di Avellino, Luca Cipriano, per la sensibilità dimostrata verso la tutela ed il benessere animale. In particolare, l’Assessore ha scelto di non organizzare i tradizionali fuochi pirotecnici durante la Festa dell’Assunta, un gesto che testimonia l’attenzione e la responsabilità verso gli animali e la comunità.

La Presidente della Commissione, Sara Spiniello, ha espresso grande apprezzamento per questa decisione. “Voglio ringraziare l’Assessore Cipriano per la sensibilità dimostrata e per aver accolto il nostro invito a promuovere future iniziative che tutelino gli animali. Sono molto soddisfatta di questo incontro, che si è rivelato estremamente interessante e cordiale. Il colloquio ha rappresentato un passo importante verso la realizzazione di future iniziative congiunte che coinvolgano la città di Avellino e che abbiano come obiettivo il benessere e la tutela degli animali.”

L’intera Commissione auspica che questa collaborazione possa rappresentare un esempio positivo e un punto di partenza per ulteriori azioni a tutela degli animali nel territorio di Avellino e oltre.