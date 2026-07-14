Il baritono internazionale Alberto Gazale in Irpinia per una master class

Una settimana all’insegna della Lirica di grande spessore con la presenza in Irpinia di due autorevoli maestri conosciuti ed apprezzati in campo internazionale.

Dal 20 al 23 luglio la Sala delle Arti dell’Associazione Igor Stravinsky a Manocalzati ospiterà infatti un Master class lirico ed un Laboratorio operistico dedicato al Rigoletto organizzati in sinergia rispettivamente dall’Associazione Stravinsky e dall’Associazione Zenith 2000.

Grandiosa risposta di partecipazione da parte di allievi cantanti campani e provenienti da varie parti d’Italia: 19 giovani promesse della lirica si confronteranno sul repertorio del Bel Canto e sull’opera Rigoletto guidati dalla voce sapiente del baritono internazionale Alberto Gazale e dalla regista di origine avellinese Siria Colella.

Baritono di fama internazionale e regista, Alberto Gazale è tra gli interpreti più autorevoli della sua generazione, con oltre ottanta ruoli da protagonista nei maggiori teatri del mondo. Dal 2023 è direttore artistico del Teatro di Tradizione “Ente De Carolis” di Sassari. È vicepresidente della Commissione Opera dell’Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo del Sud, le Aree Fragili e le Isole Minori. È membro attivo dell’Associazione Donatori di Musica. Nel 2014 è stato vincitore dell’Oscar della Lirica. Diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Verona, ha perfezionato lo stile verdiano con Carlo Bergonzi e si è formato con Renata Scotto e Gianni Raimondi. Ha calcato i palcoscenici dei più prestigiosi teatri internazionali, tra cui Teatro alla Scala, Arena di Verona, Staatsoper di Vienna, Bolshoi di Mosca, Carnegie Hall di New York, Deutsche Oper di Berlino, Opernhaus di Zurigo, Real di Madrid, Liceu di Barcellona, Maggio Musicale Fiorentino e Opera di Roma.Ha collaborato con direttori quali Riccardo Muti, Zubin Mehta, Riccardo Chailly, James Conlon, Daniel Oren, Carlo Rizzi, Gianandrea Noseda. Parallelamente alla carriera di cantante, svolge intensa attività di regista, scenografo e formatore. Ha firmato numerose produzioni operistiche e progetti di contaminazione tra lirica e teatro, oltre ad aver diretto per anni la scuola di alto perfezionamento “Lina Aimaro” di Sirmione. Già docente nei Conservatori di Lucca, Cagliari, Sassari e Brescia, è regolarmente invitato a tenere masterclass in Italia e all’estero.

Maria Siria Colella è una regista e mezzosoprano italiana originaria di Avellino, con una lunga formazione musicale iniziata all’età di 13 anni. È nota per la sua duplice carriera che la vede attiva sia come cantante lirica sia come apprezzata regista d’opera. La sua transizione dal canto alla regia è nata dall’amore per l’opera intesa come forma d’arte totale e collettiva. Nel corso degli anni, ha firmato la regia di diversi titoli di successo e progetti artistici e nel 2024 ha curato la regia di Tosca di Giacomo Puccini al Teatro Alfieri di Asti, offrendo una lettura del dramma nel solco della tradizione che ha saputo valorizzare l’intreccio tra fede e potere. È impegnata attivamente nella divulgazione dell’opera e del teatro per le nuove generazioni, coordinando progetti didattici e laboratori di scenografia.

Il 22 luglio, organizzato da Zenit 2000 (ore 20.00 Sala delle Arti: info e prenotazioni 339 8226488 e su www.massimotesta.com) gli allievi dell’Opera studio Rigoletto LAB si esibiranno in un “Concerto spettacolo” dedicato a Rigoletto con l’accompagnamento del pianista irpino Marco Bruno e la direzione musicale del maestro Massimo Testa. La Regia sarà a cura di Marisiria Colella.

Il 23 luglio, organizzato da Stravinsky (ore 19.45 Sala delle Arti, info e prenotazioni 340 5719845 e su www.associazionestravinsky.it ) invece è previsto il concerto finale degli allievi, selezionati dal maestro Gazale ed accompagnati dal pianoforte di Marco Bruno, che offriranno al pubblico di Innamorati della Musica un gran Galà lirico.