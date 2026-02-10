La truffa della ballerina arriva anche ad Avellino: attenzione su WhatsApp

Anche ad Avellino e provincia si segnalano tentativi della cosiddetta truffa della “ballerina”, che sta colpendo migliaia di utenti in tutta Italia. Si tratta di un raggiro via WhatsApp che sfrutta la fiducia verso amici e parenti per ottenere il controllo degli account.

Il messaggio truffaldino arriva da un contatto già salvato in rubrica e invita a votare una ragazza in un concorso di danza, sottolineando che «non costa nulla». In realtà, il link porta a un sito falso dove, inserendo il codice di verifica ricevuto via SMS, si consegna involontariamente l’account ai truffatori. Subito dopo, l’account viene utilizzato per diffondere la truffa e quindi richiedere denaro ai contatti della vittima.

Il successo del raggiro si basa sulla fiducia e sull’empatia: sembra innocuo e coinvolge persone note alla vittima. Si raccomanda di non cliccare mai link sospetti, verificare sempre con il mittente tramite chiamata, attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp e, in caso di problemi, contattare immediatamente le forze dell’ordine.