Fondi ai Piccoli Comuni: dal Ministero dell’Interno finanziamenti all’Irpinia

Il Governo ha approvato l’assegnazione definitiva dei fondi previsti dal Piano nazionale di riqualificazione dei Piccoli Comuni 2025-2028, promosso dal Ministero dell’Interno. Il provvedimento dà il via al finanziamento dei primi 91 progetti su scala nazionale, con risorse destinate a interventi strategici in materia di sicurezza, tutela ambientale, riqualificazione urbana, edilizia scolastica, valorizzazione dei centri storici e sviluppo locale.

Tra i territori beneficiari figura anche la Provincia di Avellino, con diversi Comuni ammessi al finanziamento attraverso progetti presentati in convenzione, a conferma di una visione integrata e sovracomunale degli interventi.

Nel dettaglio, Sant’Andrea di Conza, in convenzione con i Comuni dell’Alta Irpinia, ha ottenuto un finanziamento pari a 1 milione e 385 mila euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione di infrastrutture stradali ed edifici pubblici a servizio di un centro polifunzionale intercomunale con annesso laboratorio sperimentale nei borghi dell’Alta Irpinia.

Grottolella, in convenzione con Chianche, è stata finanziata con 1 milione e 395 mila euro per un progetto di riqualificazione integrata dei centri storici, finalizzato anche alla realizzazione di alberghi diffusi, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività turistica e culturale dell’area.

Ad Aiello del Sabato, in convenzione con Chiusano San Domenico, sono stati assegnati quasi 888 mila euro per un intervento di valorizzazione e riuso del patrimonio, riduzione delle emissioni di CO₂, creazione di itinerari montani e una riqualificazione socio-economica integrata dei due Comuni, considerati porta est e porta ovest della città capoluogo di Avellino.

Infine, Prata Principato Ultra, in convenzione con Santa Paolina, ha ottenuto 1 milione e 289 mila euro per la riqualificazione e manutenzione del territorio, attraverso interventi di recupero e rigenerazione di immobili e aree dismesse nei Comuni di Prata P.U. e Santa Paolina.

A queste risorse si aggiungono ulteriori finanziamenti annunciati dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Piano triennale per la messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico: sono 42 i Comuni dell’Irpinia complessivamente finanziati.

A renderlo noto è Carmine De Angelis, sindaco di Chiusano San Domenico e consigliere del vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani.