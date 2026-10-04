La tragedia di mamma e bimbo morti: martedì in Procura l’incarico per l’autopsia

AVELLINO- La Procura di Avellino ha fissato la data per il conferimento dell’esame medico legale sulla salma della trentaduenne deceduta dopo un malore a Mercogliano. Un esame verita’ sulla tragica morte di Giovanna Lo Chiatto e del bambino che portava in grembo da quasi nove mesi. Il sostituto procuratore che coordina le indagini dei Carabinieri della Stazione di Mercogliano e della Compagnia di Avellino ha fissato per martedì alle 10:30 il conferimento dell’incarico di consulenza ad un “collegio” di medici che per ognuno degli aspetti relativi all’accertamento dovranno esaminare quanto potrà emergere dall’ esame medico legale. Senza escludere alcuno degli aspetti legati alla triste e drammatica vicenda. Dalla gestione della gravidanza al giorno in cui si e’ consumata la tragedia. I familiari della trentaduenne sono assistiti dagli avvocati Innocenzo Massaro e Livio Liguori. Non è escluso che anche i familiari possano decidere di nomimare un consulente che partecipi alle operazioni necroscopiche e a tutti i prelievi e gli esami. Aerre