Sabato 3 ottobre si è tenuta l’inziativa di Screening sul tema del Neuroviluppo per bambini da 3 a 6 anni con le dottoresse Chiara Tropeano e Assunta Acierno , le quali hanno messo a disposizione gratuita la loro professionalità e bravura per la felicità dei bambini e dei relativi genitori presenti. Le visite si sono svolte in clima armonioso, gioioso, distensivo e di festa.

“Come Amministrazione Comunale ringraziamo le Dottoressa Chiara Tropeano e Assunta Acierno , per averci donato questa bellissima giornata di prevenzione per bambini, con la promessa di organizzare altre iniziative nei prossimi mesi presso la nostra comunità. Grazie ancora alle due dottoresse per la loro immensa disponibilità. Si ringraziano inoltre i genitori dei bambini per la collaborazione prestata. L’amministrazione comunale comunicherà nei prossimi giorni le ulteriori iniziative nell’ambito sociosanitario che verranno organizzate sul territorio comunale”