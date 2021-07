Attualità La tradizione irpina dei gelati Aloha sposa la filosofia e i prodotti di All Natural 12 Luglio 2021

Pochi alimenti come il gelato riescono a rappresentare un popolo, una nazione, una stagione, un contenitore di ricordi. Si dice che le sue origini affondino addirittura in tempi biblici, bisogna però aspettare il Cinquecento per assistere al trionfo di questo alimento. In particolare, è Firenze a rivendicare l’invenzione del gelato ‘moderno’, che per primo utilizza il latte, la panna e le uova. Golosa innovazione che si deve all’architetto Bernardo Buontalenti. Altro grande precursore del gelato fu anche un gentiluomo palermitano, Francesco Procopio dei Coltelli che, trasferitosi a Parigi alla corte del Re Sole, aprì il primo caffè-gelateria della storia, il tuttora famosissimo caffè Procope.

Ma la storia moderna di questo goloso alimento comincia ufficialmente quando l’italiano Filippo Lenzi, alla fine delXVIII secolo, aprì la prima gelateria in terra americana. Il gelato si diffuse da quel momento in tutto il mondo.

Il gusto unico del gelato artigianale: Aloha sposa All Natural

Si sa che al gelato è difficile resistere, ancora di più quando quest’ultimo è artigianale e adatto a tutti. In altre parole, quando è possibile gustare tutta la bontà di un gelato 100% naturale.

Ed è da qui che nasce la scelta di una gelateria rinomata come Aloha (Mirabella Eclano – Av- ), di inserire tra i propri i prodotti quelli All Natural.

Una storia irpina

La Gelati Aloha è un’azienda che nasce nel 1990 a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Muove i primi passi come gelateria artigianale, con annesso laboratorio di produzione per la vendita diretta al pubblico.

Maturata una buona esperienza, e grazie alle crescenti richieste, nel 1999 si avvia una produzione esterna al laboratorio “storico” per la sola produzione della “frutta ripiena di gelato”. Contemporaneamente si apre a Milano una sede per la distribuzione alla ristorazione, con annesso spaccio al pubblico.

Dal 2002 la continua espansione verso mercati Europei, vede l’avvio di uno stabilimento in Mirabella Eclano.

Nel settembre 2012 viene acquisito lo stabile in zona industriale Valle Ufita, adibito alla sola gestione logistica, nelle vicinanze del casello autostradale di Grottaminarda, sulla A16 Napoli – Bari e della futura Stazione Ferroviaria di Alta Capacità “IRPINIA”.

Nel 2020 si avviano i lavori per poter raggruppare tutta l’attività aziendale nello stabile attuale in zona industriale Valle Ufita.

La ristrutturazione e ampliamento dello stabilimento vede svilupparsi le attività su un’area di circa 5000mq, di cui 2000mq coperta. Il moderno laboratorio, oltre alla linea di produzione “storica” con i mantecatori discontinui, si è arricchito di un moderno impianto per la produzione in continuo e del relativo tunnel di abbattimento del prodotto. L’area logistica è rappresentata dalla cella di stoccaggio a -23°C, con ben 360 posti pallet. Il plesso si completa di un magazzino di stoccaggio per gli imballi su tre livelli. Un’azienda pronta ad affrontare qualsiasi mercato e sfida che esso gli pone. Una moderna “Fabbrica artigianale del Gelato di Alta Qualità”. Tutto questo è la sintesi di una esperienza trentennale maturata nel settore, mettendo insieme tradizione, modernità, innovazione e ricerca.

La sicurezza e la bontà di un gelato tutto naturale

Dunque, anche per Aloha, la scelta naturale ha rappresentato un connubio perfetto tra principi, tradizione, innovazione senza ammettere compromessi; richiede l’uso di ingredienti di eccellenza e l’adozione di lavorazioni di alta qualità. Il gelato All Natural non è solo sano e genuino, ma è anche eccellente dal punto di vista organolettico. Per questo ha conquistato da subito anche il cuore dell’Irpinia.

La gamma All Natural, frutto di numerosi anni di ricerca e approfondite sperimentazioni dei processi produttivi, è un’offerta completa che permette di riscoprire la genuinità e l’autenticità del gusto.

Il gelato adatto a tutti!

Gusti golosi, pensati per appagare al massimo il palato, adatti a tutti, anche, a chi soffre di intolleranze al glutine o al lattosio o per chi ha problemi di diabete: privi di coloranti artificiali, grassi vegetali, addensanti, stabilizzanti ed emulsionanti artificiali, Ogm, olio di palma o aromi artificiali.

Un viaggio, insomma, attraverso sapori inesplorati, nel rispetto delle tradizioni degli ingredienti più nobili del buon gelato artigianale Italiano.