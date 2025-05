La Statua della Madonna di Fatima arriva a Montevergine

Saranno giorni di intensa preghiera ed emozione quelli che si appresta a vivere il Santuario di Montevergine: l’11 maggio la Statua della Madonna di Fatima arriverà sul Santuario Mariano di Mamma Schiavona.

Nel pomeriggio di domenica, infatti, intorno alle 17.00 la statua verrà accolta dall’Abate di Montevergine e dall’intera comunità benedettina. Seguirà poi la Celebrazione Eucaristica officiata da S. E Riccardo Luca Guariglia.

La celebre immagine della Vergine, conosciuta dai fedeli di tutto il mondo e simbolo della “Speranza che non delude”, sarà presente tra i fedeli per tre giorni l’11-12-13 maggio, arricchendo questo momento di preghiera e riflessione.

Nei giorni 12 e 13 ci saranno celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera e raccoglimento, anche intorno all’esposizione delle Reliquie dei pastorelli Francesco e Giacinta.

“La presenza della amata statua della Madonna di Fatima, in questo Giubileo 2025, permetterà ad ognuno di sentire più forte la vicinanza della Vergine Maria . Nei tempi complessi in cui il mondo vive la “Signora vestita di bianco” si farà pellegrina di speranza . Pregheremo per la pace nel mondo :Tutte le Nazioni hanno il diritto di esistere in pace e sicurezza, e i loro territori non devono essere attaccati o invasi, la sovranità dev’essere rispettata e garantita dal dialogo e dalla pace, non dall’odio e dalla guerra”. – ha evidenziato l’Abate di Montevergine RiccardoLuca Guariglia