Entella-Avellino di Supercoppa, da questo pomeriggio via alla prevendita

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Entella – Avellino che verrà disputata sabato 10 maggio 2025 alle ore 19:00, partirà questo pomeriggio alle ore 16:00 la prevendita per il settore ospiti, denominato “gradinata nord” dello stadio comunale di Chiavari per un totale di 1729 posti.

I ticket a disposizione dei tifosi biancoverdi avranno un prezzo di € 11,00 e saranno in vendita online sul portale Etes o presso i rivenditori autorizzati.

La vendita dei biglietti partirà alle ore 16:00 di oggi, martedì 6 maggio, e terminerà alle ore 19:00 di venerdì 9 maggio 2025.