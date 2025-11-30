La Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale S. e G. Capone riapre al pubblico da domani lunedì 1 dicembre. Inaugurata nel 2005 la Sezione Ragazzi da anni rappresenta un punto di riferimento per famiglie e giovani lettori. Nel corso degli anni si è proposta come luogo di incontro e crescita non solo culturale ma anche sociale e di relazione. L’Ente ha ritenuto di dover ampliare, non solo i servizi, ma anche gli spazi alle diverse fasce di età che frequentano la biblioteca, da qui la necessità di rimodulare e creare nuove sale per la lettura, lo studio, ma anche il gioco e il relax, un ambiente poliedrico pensato per attrarre un pubblico vasto, dai più piccoli agli adolescenti. A questi ultimi si è pensato di dedicare nuove sale, sia per lo studio, allestendo una nuova sala di consultazione, che per lo svago, con la creazione di uno spazio polifunzionale denominata SPAZIO IN, una sala multifunzione dotata di postazione gaming, video proiettore con schermo a parete, giochi da tavolo, allestita per rendere spazi e attività della biblioteca più vicini ai bisogni e alle passioni di ragazzi e ragazze. Questo spazio è stato pensato anche per promuovere la collaborazione tra giovani attraverso il gioco, evidenziando come il gaming possa essere uno strumento educativo per lo sviluppo di competenze sociali, comunicative e di problem-solving.

Riapre quindi il primo dicembre un luogo amato e frequentato con entusiasmo e affetto dai piccolissimi e dalle nuove generazioni. La Sezione rispetterà i consueti orari dal lunedì al sabato: dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 15: 30 alle 19:30.