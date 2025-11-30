Corsa ai regali di Natale, anche in Irpinia c’è chi chiede aiuto e consigli all’IA

La corsa ai regali di Natale entra nel vivo e, anche in Irpinia, sempre più persone si affidano all’intelligenza artificiale per trovare l’idea giusta. Secondo recenti rilevazioni, il 64% degli italiani quest’anno chiederà suggerimenti all’IA per scegliere doni originali, risparmiare e soprattutto ridurre il tempo da dedicare alla ricerca.

Dalle proposte personalizzate ai consigli last minute, l’IA si conferma un alleato prezioso nello shopping natalizio. Tra i regali più richiesti spiccano l’abbigliamento e i prodotti tecnologici: smartphone, accessori smart e lampade intelligenti guidano le preferenze di chi cerca innovazione e praticità sotto l’albero.

Una tendenza che cresce anche sul territorio irpino, dove l’aiuto dell’intelligenza artificiale diventa una soluzione comoda, veloce e… a prova di indecisione.