La scuola non si ferma: l’IC “Montemiletto” porta le aule in spiaggia

Chiudere le porte dei plessi scolastici ma non interrompere il cammino educativo, trasformando la spiaggia in un’aula a cielo aperto dove la scienza incontra il mare. È questa la filosofia che anima il progetto estivo dell’Istituto Comprensivo Statale “Montemiletto” (che abbraccia le sedi di Montemiletto, Venticano, Montefusco, Pietradefusi e Torre Le Nocelle), un’iniziativa fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Antonella Di Caterino, per offrire agli studenti un’esperienza formativa, ecologica e sociale senza precedenti.

Il progetto, finanziato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei attraverso il Programma Nazionale “Scuole e Competenze” 2021-2027 (Priorità 01 – FSE+ “Agenda SUD”), incarna perfettamente lo slogan dell’avviso: “Nessuno resti indietro: istruzione, inclusione ed opportunità”. Una misura concreta pensata per contrastare la dispersione scolastica e abbattere le barriere socio-economiche, offrendo a tutti i ragazzi pari opportunità di crescita. Le attività, strutturate in moduli da 30 ore ciascuno, si stanno svolgendo dal 13 al 17 luglio 2026, trasformando la splendida cornice di Baia Domizia – presso il Centro Baia Domizia e in collaborazione con l’Associazione Obelix – in un grande laboratorio scientifico ed ecologico.

Il percorso è stato sapientemente calibrato per i diversi ordini scolastici: per la Scuola Primaria (classi III, IV e V) è attivo il modulo “Scienze Blu in Azione – Tra Onde e Scienza” (articolato in tre edizioni per gruppi di 15 alunni). Un percorso pensato per avvicinare i più piccoli alla tutela dell’ecosistema costiero, stimolando l’osservazione diretta e la sensibilità ecologica; Per la Scuola Secondaria di Primo Grado (classi I e II) è stato strutturato il modulo “Rotte Blu – Viaggio tra Mare, Scienza e Avventura” (anch’esso diviso in tre edizioni da 15 alunni ciascuna). Qui l’approfondimento delle scienze marine si unisce a un forte spirito di scoperta, per comprendere da vicino la biodiversità e l’importanza della conservazione dell’ambiente costiero.

Particolarmente significativo il valore inclusivo dell’iniziativa. Trasporto, attrezzature e attività sono stati interamente finanziati dal progetto, consentendo a tutte le famiglie di aderire senza sostenere alcuna spesa. Una scelta che ha permesso di garantire pari opportunità a ogni studente, rendendo l’esperienza realmente accessibile e condivisa.