Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha partecipato oggi ad Ariano Irpino alle celebrazioni per il ventennale di Biogem, l’istituto di ricerca scientifica che rappresenta una delle principali realtà italiane nel campo della biomedicina e delle biotecnologie. Nel suo intervento, il presidente della Giunta Regionale ha sottolineato il valore scientifico dell’istituto, definendolo un punto di riferimento non solo per la Campania, ma per l’intero panorama della ricerca nazionale e internazionale. “Biogem è un centro di ricerca avanzata che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti italiani e internazionali. La Regione è vicina e continuerà ad esserlo“, ha dichiarato. “Qui ci sono grandi eccellenze nel campo dell’oncologia, della ricerca sulle malattie rare e della medicina di precisione. È un grande esempio anche per le aree interne, che devono svilupparsi puntando su progetti e centri di ricerca di questa tipologia”.

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Nel corso della visita, Fico ha affrontato anche il tema delle infrastrutture ferroviarie, soffermandosi innanzitutto sulla Stazione Hirpinia, destinata a sorgere lungo la linea ad AV/ AC Napoli-Bari. “L’Alta Capacità cerchiamo, insieme a Ferrovie dello Stato, di portarla avanti il più velocemente possibile. I cantieri sono in corso e la Napoli-Bari rappresenta un asse assolutamente fondamentale, perché dobbiamo connettere la nostra regione e tutto il Mezzogiorno“, ha affermato.

Un passaggio anche sul futuro della stazione ferroviaria di Avellino e sul potenziamento della mobilità regionale. “Dobbiamo immaginare quella che sarà una grande rete metropolitana della Regione Campania“, ha spiegato il presidente. “L’obiettivo è fare in modo che, soprattutto, le province siano collegate. Stiamo seguendo con attenzione il percorso dell’elettrificazione della rete ferroviaria e stiamo cercando di accelerare il più possibile, pur nella consapevolezza che ci sono stati dei ritardi che speriamo di recuperare”.

Fico ha ribadito anche la necessità di garantire un collegamento efficiente tra il capoluogo irpino e Napoli. “Immagino certamente una possibilità di collegamento tra Avellino e Napoli, ma più in generale penso a una grande rete capace di connettere tutta la Campania. Le connessioni cambiano le economie dei territori, favoriscono nuovi insediamenti e nuove opportunità di sviluppo”.