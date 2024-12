La scuola media torna nel mirino dei ladri: portati via computer e materiale informatico

AVELLA – A distanza di sei mesi dall’ultimo raid ancora un furto ai danni della scuola media di Avella. Stando alle prime informazioni, i malviventi avrebbero portato via almeno 12 computer (ma la stima non e’ ufficiale, anche perche’ in un primo momento si parlava di trenta dispositivi) destinati alla didattica dell’istituto. Il furto, avvenuto nel fine settimana, probabilmente nella scorsa notte (complice anche il maltempo) è stato scoperto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Le indagini dei militari dell’Arma spno concentrate su eventuali riprese della videosorveglianza attiva nella zona che possano dare indizi e tracce utili per identificare i malviventi. I ladri a giugno avevano sottratto diverso materiale didattico, tra cui computer, tablet e altri dispositivi informatici.