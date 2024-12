Come dalle attese ha iniziato a nevicare in gran parte dell’Irpinia. Stamane il Santuario di Montevergine si è risvegliato nuovamente imbiancato. La temperatura è di -0.1°C. Attese sul Partenio precipitazioni di moderata e a tratti forte intensità in un contesto caratterizzato da una ventilazione sostenuta da WSW. La Dama Bianca si è posata anche sull’altopiano del Laceno.

Di seguito le previsioni meteo per l’Irpinia diffuse dall’Osservatorio Meteorologico di Montevergine:

Lunedì 23 Dicembre 2024: nelle ore notturne, si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con diffuse precipitazioni, anche a carattere di rovescio, più intense a ridosso delle aree appenniniche. Nelle prime ore della mattinata, le precipitazioni cadranno sotto forma di neve a partire dai 600-700 m. In seguito, dopo una temporanea pausa asciutta, sono attesi nuovi fenomeni a partire dai settori più orientali del territorio (Valli del Miscano e del Cervaro, Valle Ufita, Baronia ed Alta Irpinia), dove nevicherà a tratti in maniera intensa sin verso i 500 m. Le precipitazioni guadagneranno terreno verso ponente interessando in serata buona parte del territorio. Temperature: in calo. Venti: tesi o forti da ovest nella notte, con raffiche di burrasca o burrasca forte, tendenti a disporsi da nord-ovest e a spirare con intensità debole o moderata.

Martedì 24 Dicembre 2024: si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso, con precipitazioni a carattere intermittente, più diffuse nella notte e nel pomeriggio/sera. I fenomeni assumeranno carattere nevoso sin verso i 400 m nelle ore notturne, a partire dai 500-600 m nella restante parte della giornata. Temperature: in ulteriore calo. Venti: settentrionali, moderati o tesi, con raffiche di burrasca forte o tempesta nelle aree appenniniche.